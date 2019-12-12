14 Aralık 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Sosyal medya bunu konuşuyor! Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu tanınmaz halde...

Gençlerbirliği maçında attığı enfes golle alkışları kapan ve performansıyla herkesi heyecanlandıran Ferdi Kadıoğlu hem Fenerbahçe'nin hem de A Milli Futbol Takımımızın geleceği için önemli bir isim. 20 yaşındaki yıldızın, kulübüne ciddi bir bonservis ve ay-yıldızlılara da 2022 Dünya Kupası yolunda katılması hedefleniyor. Ferdi'nin artan performansı Kanada Milli Takımını da harekete geçirmiş ve yıldız futbolcuya resmi teklif yapılmıştı. Fakat Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu bu teklifi reddetti. Hollanda ile Türkiye arasında tercih yapması beklenen yıldız futbolcunun yıllar önceki görüntüsü de sosyal medyayı adeta salladı. İşte Ferdi Kadıoğlu ve milli takım detayı...

Giriş Tarihi: 12.12.2019 19:40 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 06:54
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Sosyal medya bunu konuşuyor! Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu tanınmaz halde...

HEPSİ ESTETİK HARİKASI

Alper Potuk - Fenerbahçeli futbolcu burun estetiği yaptıranlardan.

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Sosyal medya bunu konuşuyor! Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu tanınmaz halde...

Erkan Zengin - Türk asıllı İsveçli milli futbolcu da burnundan ameliyat oldu.

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Sosyal medya bunu konuşuyor! Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu tanınmaz halde...

Ronaldo - Portekizli yıldızın büyük değişimi sık sık gündeme geliyor.

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Sosyal medya bunu konuşuyor! Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu tanınmaz halde...

Profesyonel futbola ilk başladığı yıllardaki halinden eser olmayan Ronaldo'nun dişlerinin yanı sıra burnuna, alnına ve kırışıklıklarına da müdahale ettirdi.

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Sosyal medya bunu konuşuyor! Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu tanınmaz halde...

Bale - Real Madrid forması giyen Galli futbolcu kulaklarından operasyon geçirdi.

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