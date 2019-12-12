14 Aralık 2019, Cumartesi
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Sosyal medya bunu konuşuyor! Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu tanınmaz halde...
Gençlerbirliği maçında attığı enfes golle alkışları kapan ve performansıyla herkesi heyecanlandıran Ferdi Kadıoğlu hem Fenerbahçe'nin hem de A Milli Futbol Takımımızın geleceği için önemli bir isim. 20 yaşındaki yıldızın, kulübüne ciddi bir bonservis ve ay-yıldızlılara da 2022 Dünya Kupası yolunda katılması hedefleniyor. Ferdi'nin artan performansı Kanada Milli Takımını da harekete geçirmiş ve yıldız futbolcuya resmi teklif yapılmıştı. Fakat Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu bu teklifi reddetti. Hollanda ile Türkiye arasında tercih yapması beklenen yıldız futbolcunun yıllar önceki görüntüsü de sosyal medyayı adeta salladı. İşte Ferdi Kadıoğlu ve milli takım detayı...
Giriş Tarihi: 12.12.2019 19:40 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 06:54
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