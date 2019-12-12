14 Aralık 2019, Cumartesi
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Olay yaratan fotoğraf! Fatih Terim'in bu haline ilk kez tanık olacaksınız...
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, 2-0 ��ne geçtiği maçta son dakikalarda yediği iki gole engel olamadı ve Ankaragücü ile 2-2 berabere kalarak büyük bir şok yaşadı. Mağlubiyet sonrası teknik direktör Fatih Terim'in yıllar öncesine ait bir görüntüsü ortaya çıktı. Ama ne görüntü! Sosyal medyada ortaya çıkan bu fotoğrafı çok konuşuldu. İnanılmaz değişimine inanamayacaksınız....
Giriş Tarihi: 12.12.2019 19:40 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 23:24
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