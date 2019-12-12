14 Aralık 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Olay yaratan fotoğraf! Fatih Terim'in bu haline ilk kez tanık olacaksınız...

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, 2-0 ��ne geçtiği maçta son dakikalarda yediği iki gole engel olamadı ve Ankaragücü ile 2-2 berabere kalarak büyük bir şok yaşadı. Mağlubiyet sonrası teknik direktör Fatih Terim'in yıllar öncesine ait bir görüntüsü ortaya çıktı. Ama ne görüntü! Sosyal medyada ortaya çıkan bu fotoğrafı çok konuşuldu. İnanılmaz değişimine inanamayacaksınız....

Giriş Tarihi: 12.12.2019 19:40 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 23:24
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Olay yaratan fotoğraf! Fatih Terim'in bu haline ilk kez tanık olacaksınız...

HEPSİ ESTETİK HARİKASI

Alper Potuk - Fenerbahçeli futbolcu burun estetiği yaptıranlardan.

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Olay yaratan fotoğraf! Fatih Terim'in bu haline ilk kez tanık olacaksınız...

Erkan Zengin - Türk asıllı İsveçli milli futbolcu da burnundan ameliyat oldu.

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Olay yaratan fotoğraf! Fatih Terim'in bu haline ilk kez tanık olacaksınız...

Ronaldo - Portekizli yıldızın büyük değişimi sık sık gündeme geliyor.

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Olay yaratan fotoğraf! Fatih Terim'in bu haline ilk kez tanık olacaksınız...

Profesyonel futbola ilk başladığı yıllardaki halinden eser olmayan Ronaldo'nun dişlerinin yanı sıra burnuna, alnına ve kırışıklıklarına da müdahale ettirdi.

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Olay yaratan fotoğraf! Fatih Terim'in bu haline ilk kez tanık olacaksınız...

Bale - Real Madrid forması giyen Galli futbolcu kulaklarından operasyon geçirdi.

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