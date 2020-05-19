19 Mayıs 2020, Salı

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Michael Jordan ile ilgili korkutan iddia!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Chicago Bulls'ta gösterdiği etkili performans ve kazandığı 6 şampiyonlukla dünyanın gelmiş geçmiş en iyi basketbolcusu olarak kabul edilen Michael Jordan, son günlerde hayatını ve basketbol oynadığı yılları anlatan belgeselle gündem oldu. Öte yandan efsane basketbolcunun belgeseldeki görüntüsüyle ilgili korkutan bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.05.2020 20:01
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Michael Jordan ile ilgili korkutan iddia!

Chicago Bulls ve NBA'in efsane ismi Michael Jordan'ın hayatını konu alan "The Last Dance" belgeseliyle yeniden dünya gündemine oturdu.

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Michael Jordan ile ilgili korkutan iddia!

10 bölümden oluşan belgesel corona virüsü günlerinde Türkiye'de de en çok izlenenler arasına girdi. Belgeselin her bölümü 5 milyondan fazla izlenerek dünyanın en popüler belgeseli konumuna ulaştı.

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Michael Jordan ile ilgili korkutan iddia!

Belgeselden kazanacağı 4 milyon doların tamamını hayır işlerine adayacağını açıklayan Jordan, bu kez farklı bir haberle ortaya çıktı.

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Michael Jordan ile ilgili korkutan iddia!

GÖZLERİNİN AKI NEDEN SARI?

Efsane ismin belgeselde gözlerinin neden sarı göründüğüne dair çarpıcı fikirler ortaya atıldı.

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Michael Jordan ile ilgili korkutan iddia!

Jordan'ın gözleri son yirmi yılın çoğunda böyle görünüyordu, ancak bazıları bunun sarılıktan kaynaklanabileceğine inanıyor.

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