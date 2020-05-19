Michael Jordan ile ilgili korkutan iddia!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Chicago Bulls'ta gösterdiği etkili performans ve kazandığı 6 şampiyonlukla dünyanın gelmiş geçmiş en iyi basketbolcusu olarak kabul edilen Michael Jordan, son günlerde hayatını ve basketbol oynadığı yılları anlatan belgeselle gündem oldu. Öte yandan efsane basketbolcunun belgeseldeki görüntüsüyle ilgili korkutan bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 19.05.2020 20:01 ABONE OL