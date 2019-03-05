05 Mart 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Hıncal Uluç'tan Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir yorumu!

Sabah Gazetesi yazarı ve A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Başakşehir, Galatasaray, Beşiktaş'ın yanı sıra küme düşme hattından yavaş yavaş uzaklaşan Fenerbahçe'nin futbolunu da yorumlayan Hıncal Uluç, gelecek hafta oynanacak Başakşehir - Fenerbahçe maçı için de tahminde bulundu.

Giriş Tarihi: 05.03.2019 11:57 Güncelleme Tarihi: 05.03.2019 12:05
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Hıncal Uluç'tan Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir yorumu!

Yarın dükkan kapalı ya. Haftanın futbol laflarını, kısa kısa bir yazıda toplamak zorunlu oldu. En baştan başlayalım.

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Hıncal Uluç'tan Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir yorumu!

Başakşehir en başta. Ama inanın en başta bitirmesi zor. Çünkü iyi oynamıyor. Abdullah Avcı, aynen saat, hem de en ünlü İsviçre saati gibi işleyen bir takım yapmıştı.

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Hıncal Uluç'tan Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir yorumu!

Ama o takımı değiştirdi. Artık saat gibi işleyen çarklardan oluşan takım yok. Bireysel hünerlerle kurtarılan maçlar var.

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Hıncal Uluç'tan Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir yorumu!

Eski takımda, sağda bek Caiçara ile kanat Visca sağdan, aynen Clichy ile Elia da soldan rakip savunmayı kanatlardan çökertirlerdi.

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Hıncal Uluç'tan Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir yorumu!

Orta sahada Mahmut harika oyun kurucu üstelik ön libero, yanında Emre Belözoğlu orta sahadan top dağıtır, orta önde de Mossoro ve de özellikle Adebayor, seyrine doyulmaz bir hücum üstünlüğü yaratırlardı.

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