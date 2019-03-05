Hıncal Uluç'tan Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir yorumu!

Başakşehir en başta. Ama inanın en başta bitirmesi zor. Çünkü iyi oynamıyor. Abdullah Avcı, aynen saat, hem de en ünlü İsviçre saati gibi işleyen bir takım yapmıştı.

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