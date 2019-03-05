05 Mart 2019, Salı
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Hıncal Uluç'tan Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir yorumu!
Sabah Gazetesi yazarı ve A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Başakşehir, Galatasaray, Beşiktaş'ın yanı sıra küme düşme hattından yavaş yavaş uzaklaşan Fenerbahçe'nin futbolunu da yorumlayan Hıncal Uluç, gelecek hafta oynanacak Başakşehir - Fenerbahçe maçı için de tahminde bulundu.
Giriş Tarihi: 05.03.2019 11:57 Güncelleme Tarihi: 05.03.2019 12:05
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