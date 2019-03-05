05 Mart 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Genç futbolcu Emre Mor Brezilyalı güzel Angelica Perla'dan aşk golü yedi!

Genç futbolcu Emre Mor, Brezilyalı güzel Angelica Perla'dan aşk golü yedi. Mor'un 120 bin liralık Mercedes hediye ettiği Perla, geçtiğimiz aylarda Londra'da tanıştığı sosyetik Cem Garih'i takibe alıp fotoğrafına kalplerle yorum yaptı.

Giriş Tarihi: 05.03.2019 12:06 Güncelleme Tarihi: 05.03.2019 12:18
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Genç futbolcu Emre Mor Brezilyalı güzel Angelica Perla'dan aşk golü yedi!

Yıldız futbolcu Emre Mor, Brezilyalı güzel Angelica Perla'dan aşk golü yedi. Mor'un 120 bin liralık Mercedes hediye ettiği Perla, geçtiğimiz aylarda Londra'da tanıştığı sosyetik Cem Garih'i takibe alıp fotoğrafına kalplerle yorum yaptı.

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Genç futbolcu Emre Mor Brezilyalı güzel Angelica Perla'dan aşk golü yedi!

İspanyol ekibi Celta Vigo'da forma giyen Emre Mor'a Brezilyalı güzel Angelica Perla'dan aşk golü… 21 yaşındaki futbolcu, geçen yaz Fransa'da tanıştığı Perla'nın gönlünü çalmak için kesenin ağzını açmıştı. Mor, geçen ay Instagram'da takibe aldığı esmer güzele 120 bin lira değerinde Mercedes Benz A 180 model l��ks bir araç hediye etmişti.

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Genç futbolcu Emre Mor Brezilyalı güzel Angelica Perla'dan aşk golü yedi!

AŞK, LONDRA'DA BAŞLADI
Bu hamlesiyle İspanyol basınında manşet olan genç futbolcu, sosyal medyada beğeni yağmuruna tuttuğu Perla'dan karşılık buldu.

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Genç futbolcu Emre Mor Brezilyalı güzel Angelica Perla'dan aşk golü yedi!

Ancak Mor'un mutluluğu kısa sürdü. Londra'da yaşayan Brezilyalı güzel, futbolcuya çalım atıp Cem Garih'le takipleşmeye başladı.

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Genç futbolcu Emre Mor Brezilyalı güzel Angelica Perla'dan aşk golü yedi!

Perla, merhum iş adamı Üzeyir Garih'in Londra'da bir şirkette çalışan torunu Cem Garih'in bir fotoğrafının altına kalplerle yorum yaptı.

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