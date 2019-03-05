05 Mart 2019, Salı
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Genç futbolcu Emre Mor Brezilyalı güzel Angelica Perla'dan aşk golü yedi!
Genç futbolcu Emre Mor, Brezilyalı güzel Angelica Perla'dan aşk golü yedi. Mor'un 120 bin liralık Mercedes hediye ettiği Perla, geçtiğimiz aylarda Londra'da tanıştığı sosyetik Cem Garih'i takibe alıp fotoğrafına kalplerle yorum yaptı.
Giriş Tarihi: 05.03.2019 12:06 Güncelleme Tarihi: 05.03.2019 12:18
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