05 Mart 2019, Salı

FENERBAHÇE

Juan Mata kapışması! Fenerbahçe Juan Mata'dan vazgeçmiyor...

Fenerbahçe yıldız isimden vazgeçmiyor...
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 05.03.2019

ile sözleşmesi bitecek olan Mata için F.Bahçe ile birlikte ve Sevilla devreye girdi. İngiliz basınına göre Mata için en yüksek teklifi F.Bahçe verdiği için Valencia ve Sevilla'nın işi hiç de kolay değil.

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