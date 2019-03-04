04 Mart 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Sakaryaspor'dan "jilet" skandalının yaşandığı Amedspor maçıyla ilgili flaş açıklama

Sakaryaspor Kulübü, cumartesi günü Diyarbakır'da oynanan Amedspor maçında yaşanan olaylar sonrası bir basın açıklaması yaptı.

Giriş Tarihi: 04.03.2019 16:23 Güncelleme Tarihi: 04.03.2019 16:26
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Sakaryaspor'dan jilet skandalının yaşandığı Amedspor maçıyla ilgili flaş açıklama

Sakaryaspor, Amedspor maçında yaşanan olaylarla ilgili bir bildiri yayınlayarak, olaylara müsabakanın hakemi Ferhan Kestanlıoğlu'nun seyirci kaldığını açıkladı.

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Sakaryaspor'dan jilet skandalının yaşandığı Amedspor maçıyla ilgili flaş açıklama

Yaşadıkları olayların medyaya yansıyanlardan daha fazla olduğunu belirten yeşil-siyahlı kulüp, olayın peşini bırakmayacağını da açıklamasında belirtti.

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Sakaryaspor'dan jilet skandalının yaşandığı Amedspor maçıyla ilgili flaş açıklama

Sakaryaspor Kulübü, cumartesi günü Diyarbakır'da oynanan Amedspor maçında yaşanan olaylar sonrası basın açıklaması yaptı.

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Sakaryaspor'dan jilet skandalının yaşandığı Amedspor maçıyla ilgili flaş açıklama

Oyuncularının sosyal medya ve haberlere yansıyan olaylardan daha fazlasını yaşadığını belirten yeşil-siyahlılar, maçın hakemi Ferhan Kestanlıoğlu'nun da yaşananlara seyirci kaldığını belirtti.

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Sakaryaspor'dan jilet skandalının yaşandığı Amedspor maçıyla ilgili flaş açıklama

Sakaryaspor Kulübü'nün Amedspor maçında yaşanan olaylar hakkında yaptığı açıklama şu şekilde:

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