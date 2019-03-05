05 Mart 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'tan kadroya neşter! Şenol Güneş'in ardından...

Beşiktaş Yönetimi, gelecek sezon için takımda büyük bir yenileme gerçekleştirecek. Siyah beyazlılar, sezon sonu A Milli Takım'ın başına geçecek olan teknik direktör Şenol Güneş'in yanı sıra bazı futbolcularla da yollarını ayıracak.

Giriş Tarihi: 05.03.2019 11:02 Güncelleme Tarihi: 05.03.2019 11:12
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Beşiktaş'tan kadroya neşter! Şenol Güneş'in ardından...

Beşiktaş, sezon sonu birçok futbolcuyla vedalaşacak. Şenol Güneş'in yerine gelecek yeni hoca öncesi sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolculara teşekkür edilecek. Ayrıca cazip tekliflerin gelmesi halinde elde bulunan futbolcuların satışına onay verileceği öğrenildi. İşte takımdan gönderilmesi planlanan isimler...

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Beşiktaş'tan kadroya neşter! Şenol Güneş'in ardından...

Gökhan Töre

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Beşiktaş'tan kadroya neşter! Şenol Güneş'in ardından...

Tolga Zengin

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Beşiktaş'tan kadroya neşter! Şenol Güneş'in ardından...

Adriano

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Beşiktaş'tan kadroya neşter! Şenol Güneş'in ardından...

Quaresma

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