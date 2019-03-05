05 Mart 2019, Salı
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Beşiktaş'tan kadroya neşter! Şenol Güneş'in ardından...
Beşiktaş Yönetimi, gelecek sezon için takımda büyük bir yenileme gerçekleştirecek. Siyah beyazlılar, sezon sonu A Milli Takım'ın başına geçecek olan teknik direktör Şenol Güneş'in yanı sıra bazı futbolcularla da yollarını ayıracak.
Giriş Tarihi: 05.03.2019 11:02 Güncelleme Tarihi: 05.03.2019 11:12
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