05 Mart 2019, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da beklenmedik veda! Belhanda...

Galatasaray'da 3.350 milyon Euro garanti ücreti alan Faslı yıldız Younes Belhanda, Arabistan'dan 6 milyon Euro teklif gelmesi halinde hemen teklife "Evet" yanıtı vereceğini yönetime bildirdi. Ara transfer döneminde Al-İttihad'dan teklif alan Younes Belhanda'yı hocası Fatih Terim "Sana ikinci yarıda ihtiyacım var. Gitmeni istemiyorum" diyerek kalmaya ikna etmişti.

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 05.03.2019

Terim'le yaptığı görüşme sonrası öz güvenini kazanan 'yı mutlu eden bir diğer gelişme de Rodrigues'i tereddütsüz Suudi Arabistan'a yollayan sarıkırmızılı yönetimin, benzer teklife (9 milyon ) rağmen kendisini satmaması olmuştu.

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