Galatasaray'da beklenmedik veda! Belhanda...
Galatasaray'da 3.350 milyon Euro garanti ücreti alan Faslı yıldız Younes Belhanda, Arabistan'dan 6 milyon Euro teklif gelmesi halinde hemen teklife "Evet" yanıtı vereceğini yönetime bildirdi. Ara transfer döneminde Al-İttihad'dan teklif alan Younes Belhanda'yı hocası Fatih Terim "Sana ikinci yarıda ihtiyacım var. Gitmeni istemiyorum" diyerek kalmaya ikna etmişti.
Terim'le yaptığı görüşme sonrası öz güvenini kazanan Belhanda'yı mutlu eden bir diğer gelişme de Rodrigues'i tereddütsüz Suudi Arabistan'a yollayan sarıkırmızılı yönetimin, benzer teklife (9 milyon Euro) rağmen kendisini satmaması olmuştu.
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