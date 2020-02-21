21 Şubat 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

4 büyüklerin başkanları bir araya geldi! işte görüntüler...

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin başkanları, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın daveti üzerine valilikte bir araya geldi.

Giriş Tarihi: 21.02.2020 17:15 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020 18:59
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4 büyüklerin başkanları bir araya geldi! işte görüntüler...

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin başkanları, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın daveti üzerine valilikte bir araya geldi.

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4 büyüklerin başkanları bir araya geldi! işte görüntüler...

Dört büyük spor kulübünün başkanları, bu hafta oynanacakları karşılaşmalar öncesinde İstanbul Valiliği'nde buluştu. Uzun süredir buluşmaları beklenen başkanlar, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın daveti üzerine bir araya geldi.

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4 büyüklerin başkanları bir araya geldi! işte görüntüler...

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu toplantı için valilik binasına giriş yaptı.

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4 büyüklerin başkanları bir araya geldi! işte görüntüler...
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4 büyüklerin başkanları bir araya geldi! işte görüntüler...
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