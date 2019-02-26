26 Şubat 2019, Salı
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Şenol Güneş'ten istifa yanıtı!
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ikinci yarı oyundan fazlasıyla düştüklerini belirterek, "5-0, 6-0 olacak maçı 3-3 tamamladık. Bizim için 3 puan alamadığımız her maç kaybedilen maçtır" açıklamasını yaptı. Güneş ayrıca "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna ilginç bir yanıt verdi.
Giriş Tarihi: 26.02.2019 00:54 Güncelleme Tarihi: 26.02.2019 02:23
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