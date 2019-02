Şenol Güneş'ten istifa yanıtı!

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sona ererken, siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Maç oynadık, her maçı, her takıma karşı kazanmak istiyoruz. İşimize bakacağız. Kazanmak için her şeyi yaptık. Farkı açabilirdik de, yenilebilirdik de. 2 puan kaybettik" değerlendirmesinde bulundu.