26 Şubat 2019, Salı

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Şenol Güneş'ten istifa yanıtı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ikinci yarı oyundan fazlasıyla düştüklerini belirterek, "5-0, 6-0 olacak maçı 3-3 tamamladık. Bizim için 3 puan alamadığımız her maç kaybedilen maçtır" açıklamasını yaptı. Güneş ayrıca "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna ilginç bir yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 26.02.2019 00:54 Güncelleme Tarihi: 26.02.2019 02:23
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Şenol Güneş'ten istifa yanıtı!

Şenol Güneş, 3-3 berabere kaldıkları Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Farkı açabilirdik de, yenilebilirdik de. 2 puan kaybettik" dedi.

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Şenol Güneş'ten istifa yanıtı!

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sona ererken, siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Maç oynadık, her maçı, her takıma karşı kazanmak istiyoruz. İşimize bakacağız. Kazanmak için her şeyi yaptık. Farkı açabilirdik de, yenilebilirdik de. 2 puan kaybettik" değerlendirmesinde bulundu.

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Şenol Güneş'ten istifa yanıtı!

Sahaya kazanmak için çıktıklarını ve ilk yarının istedikleri gibi gerçekleştiğini belirten Güneş, "Kazanmak için sahaya çıktık sonuç ilk yarıda düşündüğümüz gibiydi. Rakip santrayı geçemediği pozisyonda bana göre faul olmayan bir pozisyon sonrası korner oldu, rakip golü buldu."

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Şenol Güneş'ten istifa yanıtı!

"Daha fazla gol bulabilirdik ilk yarıda. Hem Güven hem Adriano iyiydi ilk yarı. Duran toptan da yediğimiz gol rakibe çevirdi oyunu. İkinci yarı motivasyonumuz düştü, hatalarımız ortaya çıktı"

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Şenol Güneş'ten istifa yanıtı!

"Oyuna hakim olan ikinci yarıda Fenerbahçe oldu ama ona rağmen yakaladığımız iki pozisyonu atabilsek 4-3 de bitebilirdik. Ama rakip de gol bulabilirdi."

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