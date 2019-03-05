06 Mart 2019, Çarşamba

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Beşiktaş'ta Mark Hughes operasyonu

Beşiktaş, Southampton ile yollarını ayıran 55 yaşındaki Galli çalıştırıcı için harekete geçti. Yöneticiler Başkan Orman'dan görüşmek için onay bekliyor.

Giriş Tarihi: 05.03.2019 23:41 Güncelleme Tarihi: 06.03.2019 12:19
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Beşiktaş'ta Mark Hughes operasyonu

Beşiktaş'ta yeni sezon teknik direktör arayışları tüm hızıyla sürüyor. Şenol Güneş'in A Milli Takım'a gitmesinin resmi olarak açıklandığı günden itibaren elindeki aday listesini genişleten siyah-beyazlılar, şimdi de sırasıyla bu isimlerle görüşmek için düğmeye bastı.

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Beşiktaş'ta Mark Hughes operasyonu

Yerli-yabancı birçok teknik direktör ile temasa geçecek olan Beşiktaş yönetiminin yabancı adaylar listesinin başında Mark Hughes geliyor.

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Beşiktaş'ta Mark Hughes operasyonu

Bazı yöneticilerin farklı teknik direktörlerle görüştükleri ifade edilirken, yönetim içinde Mark Hughes ismi yeniden ön plana çıktı.

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Beşiktaş'ta Mark Hughes operasyonu

55 yaşındaki Galli teknik direktörün adı, daha önce de gündeme gelmişti.

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Beşiktaş'ta Mark Hughes operasyonu

YENİ 'MILNE' OLABİLİR
Hırvatistan Milli Takımı'nın hocası Zlatko Dalic ile de temasa geçen yetkililerin, Başkan Orman'a ısrarla önerdikleri ismin teknik adam Mark Hughes olduğu iddia edildi.

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