06 Mart 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'ta şok ayrılık! İşte yeni takımı

Teknik direktör Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımı'nın başına geçmesinin ardından teknik direktör arayışlarına başlayan ve hareketli günler geçiren Beşiktaş'ta sezon sonunda sürpriz bir ayrılık gerçekleşiyor.

Giriş Tarihi: 06.03.2019 09:57 Güncelleme Tarihi: 06.03.2019 10:00
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Beşiktaş'ta şok ayrılık! İşte yeni takımı

Gelecek sezon için teknik direktör arayışlarına hız veren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Beşiktaş'ta şok ayrılık! İşte yeni takımı

Devre arası transfer dönemini hareketli geçiren siyah-beyazlılar, Burak Yılmaz, Isimat-Mirin, Muhayer Oktay ve Shinji Kagawa'yı kadrosuna katmıştı.

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Beşiktaş'ta şok ayrılık! İşte yeni takımı

Sezonun ikinci yarısı için kadrosunu 4 takviye ile güçlendiren Kara Kartal, Pepe, Fatih Aksoy (kiralık), Ryan Babel, Vagner Love ve Tolgay Arslan ile de yollarını ayırmıştı.

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Beşiktaş'ta şok ayrılık! İşte yeni takımı

Sezon sonunda da bazı futbolcularıyla yollarını ayırmasını beklenen Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşiyor.

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Beşiktaş'ta şok ayrılık! İşte yeni takımı

Sezon başında İspanyol kaleci Fabri'nin ayrılmasından sonra İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'dan 2 yıllığına kiralanan Loris Karius, siyah-beyazlı formayla gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.

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