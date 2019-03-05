05 Mart 2019, Salı
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Şenol Güneş Arnavutluk ve Moldova maçında sahada
Şenol Güneş, Türkiye'nin Arnavutluk ve Moldova maçlarında Milli Takım'ın başında olacak. A Spor muhabiri Hakan Gündoğar detayları aktardı. Gündoğar, " Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki görevi de devam edecek. Güneş, Ay-Yıldızlıların, Arnavutluk ve Moldova maçlarında sahada olacak. "TFF, acil gördüğü durumlarda seçtiği teknik adamı, kulübüyle ilişkisini kesmeden göreve getirebilir" diye madde var." ifadelerini kullandı.
05.03.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- Burçin Keskin: "Pozisyon ofsayt ama..."
- Mustafa Denizli hastaneye kaldırıldı
- Trabzonsporlu Onazi'den İstiklal Marşı performansı
- Mustafa Denizli hastaneye kaldırıldı
- BB Erzurumspor büyük takımların korkulu rüyası oldu
- Fenerbahçe pes etmiyor
- Diagne ve Mitroglou, Eren'in gerisinde kaldı
- BB Erzurumspor büyük takımların korkulu rüyası oldu
- Galatasaray'ın deplasman kabusu sürüyor
Daha Fazla Gör
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı