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Şenol Güneş Arnavutluk ve Moldova maçında sahada

Şenol Güneş, Türkiye'nin Arnavutluk ve Moldova maçlarında Milli Takım'ın başında olacak. A Spor muhabiri Hakan Gündoğar detayları aktardı. Gündoğar, " Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki görevi de devam edecek. Güneş, Ay-Yıldızlıların, Arnavutluk ve Moldova maçlarında sahada olacak. "TFF, acil gördüğü durumlarda seçtiği teknik adamı, kulübüyle ilişkisini kesmeden göreve getirebilir" diye madde var." ifadelerini kullandı.
05.03.2019

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