06 Mart 2019, Çarşamba
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Lucescu'dan Şenol Güneş itirafı!
A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Lucescu, Rumen basınına açıklamalarda bulundu. Lucescu, Şenol Güneş'in milli takımın başına nasıl getirildiğini de açıkladı.
Giriş Tarihi: 06.03.2019 20:29 Güncelleme Tarihi: 06.03.2019 20:31
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