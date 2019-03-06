06 Mart 2019, Çarşamba

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Lucescu'dan Şenol Güneş itirafı!

A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Lucescu, Rumen basınına açıklamalarda bulundu. Lucescu, Şenol Güneş'in milli takımın başına nasıl getirildiğini de açıkladı.

Giriş Tarihi: 06.03.2019 20:29 Güncelleme Tarihi: 06.03.2019 20:31
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Lucescu'dan Şenol Güneş itirafı!

A Milli Takım eski teknik direktörü Mircea Lucescu, Rumen basınına PRO TV'ye konuştu ve milli takımda yaşananlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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Lucescu'dan Şenol Güneş itirafı!

Lucescu, Şenol Güneş'in milli takımın başına nasıl getirildiğini de sözlerine ekledi.

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Lucescu'dan Şenol Güneş itirafı!

İşte deneyimli teknik adamın o açıklamaları;

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Lucescu'dan Şenol Güneş itirafı!

"Sözleşmem 1 Ağustos'ta bitiyordu ve feshettik. Galatasaray ve Beşiktaş'ın eski başkan yardımcılarıyla bu görüşmeleri yaptıktan sonra kararımızı verdik.

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Lucescu'dan Şenol Güneş itirafı!

Sürecin başında benden Milli takımı yeniden inşa etmemi istemişlerdi. Çünkü Türkiye'de kimsenin bunu yapacak cesareti yok.

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