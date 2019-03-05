TFF, Şenol Güneş kararını resmen açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'le ilgili kararını resmen açıkladı.
İşte TFF'nin resmi internet sitesinden yayınlanan açıklama:
"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Teknik Direktör Şenol Güneş'in 18-26 Mart 2019 tarihleri arasında A Milli Takımımızda görevlendirildiği, Beşiktaş Kulübü'ne ve kendisine bugün bildirildi.
Bilindiği üzere; Spor Toto Süper Lig'e 19 gün ara verilecek bu sürede, A Milli Takımımızın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 22 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk ve 25 Mart'ta Eskişehir'de Moldova ile oynayacağı maçlar, finalleri hedefleyen ülkemiz için önem arz etmektedir.
Federasyonumuz tarafından daha önce açıklandığı gibi, Sayın Şenol Güneş ile 4 yılı kapsayan anlaşma 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."
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