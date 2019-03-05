05 Mart 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

TFF, Şenol Güneş kararını resmen açıkladı

TFF Şenol Güneş kararını resmen açıkladı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 05.03.2019

, 'le ilgili kararını resmen açıkladı.

İşte 'nin resmi internet sitesinden yayınlanan açıklama:

" tarafından Teknik Direktör 'in 18-26 Mart 2019 tarihleri arasında A Milli Takımımızda görevlendirildiği, Kulübü'ne ve kendisine bugün bildirildi.

Bilindiği üzere; 'e 19 gün ara verilecek bu sürede, A 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 22 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk ve 25 Mart'ta 'de Moldova ile oynayacağı maçlar, finalleri hedefleyen ülkemiz için önem arz etmektedir.

Federasyonumuz tarafından daha önce açıklandığı gibi, Sayın Şenol Güneş ile 4 yılı kapsayan anlaşma 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

Şenol Güneş Arnavutluk ve Moldova maçında sahada

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