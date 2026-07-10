Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Oosterwolde satılırsa...
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir iddia gündeme geldi. Sarı-lacivertli ekibin Jayden Oosterwolde'nin satılması halinde Süper Lig'in yıldızını transfer edeceği öne sürüldü. İşte detaylar...
Bir yandan forvet ve Greenwood için yoğun mesai harcayan Fenerbahçe bir yandan da yeni sezon öncesi stoper transferi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Stoperde rotasyonunu genişletmek isteyen sarı-lacivertli ekibin, Konyaspor forması giyen Adil Demirbağ'ın ardından sürpriz bir iddia daha gündeme geldi.
Yeni Asır'ın haberine göre, Fenerbahçe'de rotanın Samsunspor'un başarılı savunmacısı Rick van Drongelen'e çevirdiği öne sürüldü.
Teknik heyetin, Oosterwolde'nin ayrılma ihtimaline karşılık savunma hattına sol ayaklı bir stoper takviyesi yapmak istediği belirtilirken, listenin üst sıralarında yer alan isimlerden birinin Van Drongelen olduğu ifade edildi.
27 yaşındaki Hollandalı futbolcu, geride kalan sezonda Samsunspor'un en istikrarlı isimlerinden biri oldu.
Geçen sezon tüm kulvarlarda 47 maçta forma giyen Van Drongelen 2 gol ve 1 asiste imza atarken, savunmadaki liderliğiyle takımının sezon boyunca en güven veren oyuncuları arasında gösterildi.
Fenerbahçe yönetiminin, teknik ekibin raporu doğrultusunda transfer şartlarını araştırdığı ve Samsunspor'un beklentilerini öğrenmek için girişimlere başladığı iddia edildi.
Sarı-lacivertlilerin savunma rotasyonunu güçlendirmek adına Van Drongelen transferini yakından takip ettiği, önümüzdeki günlerde görüşmelerin hız kazanabileceği kaydedildi.
2023 yılında Union Berlin'den 200 bin Euro karşılığında Samsunspor'a transfer olan Van Drongelen'in mevcut sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.
27 yaşındaki Hollandalı stoperin Transfermarkt verilerine göre 6 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.