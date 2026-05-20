Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için transfer sözü! Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'in Barış Alper Yılmaz ile transferine dair bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Özbek'in yıldız oyuncuya, "Bizim kabul edebileceğimiz seviyede bir teklif gelirse Avrupa'ya transferine onay vereceğim" dediği öğrenildi. İşte detaylar...







Galatasaray'da sezon başında Suudi ekibi NEOM ile anlaşan ancak yönetimin kendisini takımda tutmak istemesi sonrası ufak çaplı bir krize neden olan Barış Alper Yılmaz takımda kaldıktan sonra ortaya koyduğu performansla kazanılan şampiyonlukta önemli bir rol oynamıştı.

Sarı-kırmızılı takımın başkanı Dursun Özbek'in de Avrupa'dan birçok takımın ilgi gösterdiği milli futbolcu ile sezon sona erdikten sonra bir görüşme yaptığı öğrenildi.