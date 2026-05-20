Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için transfer sözü!
Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'in Barış Alper Yılmaz ile transferine dair bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Özbek'in yıldız oyuncuya, "Bizim kabul edebileceğimiz seviyede bir teklif gelirse Avrupa'ya transferine onay vereceğim" dediği öğrenildi. İşte detaylar...
Galatasaray'da sezon başında Suudi ekibi NEOM ile anlaşan ancak yönetimin kendisini takımda tutmak istemesi sonrası ufak çaplı bir krize neden olan Barış Alper Yılmaz takımda kaldıktan sonra ortaya koyduğu performansla kazanılan şampiyonlukta önemli bir rol oynamıştı.
Sarı-kırmızılı takımın başkanı Dursun Özbek'in de Avrupa'dan birçok takımın ilgi gösterdiği milli futbolcu ile sezon sona erdikten sonra bir görüşme yaptığı öğrenildi.
İNGİLİZLER YAKIN TAKİPTE
Takvim'de yer alan habere göre Özbek'in yıldız futbolcuya, "Sezon başında yüksek tekliflere rağmen kalarak kazandığımız şampiyonlukta büyük pay sahibi oldun. Sana söz veriyorum. Bizim kabul edebileceğimiz seviyede bir teklif gelmesi halinde Avrupa'ya transferine izin vereceğim" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
İngiltere'den birçok takımın radarına giren yıldız oyuncunun yeni sezonda Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merak konusu.
49 MAÇTA FORMA GİYDİ
Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 49 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu bu süreçte 12 gol, 16 asistlik performans sergiledi