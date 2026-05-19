Gram altın ne kadar? 19 Mayıs 2026 canlı altın fiyatları | Kapalıçarşı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatilinde iç piyasada gözler kuyumculara ve serbest piyasaya çevrildi. '19 Mayıs Salı günü gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?' sorularının yanıtı netleşti. Resmi tatil nedeniyle iç piyasada bankalar arası işlemler kapalı olsa da uluslararası ons altındaki hareketlilik ve Kapalıçarşı serbest piyasasındaki fiziki işlemler altın fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. İşte 19 Mayıs canlı altın fiyatları anlık takip ekranı...

Giriş Tarihi: 18.05.2026 06:40

CANLI ALTIN FİYATLARI | Bugün 19 Mayıs resmi tatili olması sebebiyle döviz büroları ve Kapalıçarşı sınırlı işlem hacmiyle güne başladı. 19 Mayıs 2026 sabahında gram altın 6.650 TL bandının üzerindeki seyrini korurken, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını yatay bir grafik çiziyor. Bankalar arası piyasa ile Kapalıçarşı arasındaki makas aralığını takip eden yatırımcılar için en güncel 22 ayar bilezik, tam ve ata altın fiyatları haberimizde...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.649,24 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.650,10 TL

19 MAYIS SALI CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 45,57 (Alış) - 45,58 (Satış)

◼EURO: 53,00 (Alış) - 53,01 (Satış)

◼STERLİN: 60,86 (Alış) - 60,87 (Satış)

KAPALIÇARŞI VE SERBEST PİYASADA SON DURUM

19 Mayıs resmi tatili sebebiyle bugün Türkiye'de bankalar ve resmi finans kurumları kapalıdır. Bu durum dijital bankacılık kanallarında alım-satım makas aralıklarının (makas payı) açılmasına neden olabilir. Fiziki altın alım ve satımı yapmak isteyen yatırımcılar için Kapalıçarşı'da nöbetçi döviz büroları ve sınırlı sayıdaki kuyumcu üzerinden işlemler serbest piyasa fiyat tarifesiyle devam etmektedir.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI (19 MAYIS 2026)

ALIŞ SATIŞ Gram Altın 6.649,24 TL 6.650,10 TL Çeyrek Altın 10.839,00 TL 10.902,00 TL Yarım Altın 21.678,00 TL 21.797,00 TL Tam Altın 42.659,79 TL 43.499,04 TL Ata Altın 43.992,91 TL 45.100,23 TL 22 Ayar Bilezik 6.054,38 TL 6.098,67 TL Gümüş 110,97 TL 110,06 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 19 Mayıs Salı günü saat 07.20 itibarıyla alınmıştır.

