Yayın Tarihi: 22.03.2026 - 00:15Güncelleme Tarihi: 22.03.2026 - 00:34
Slovakya Teknik Direktörü Francesco Calzona, Napoli'de görev yaptığı döneme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. İtalyan ekibinde yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra Şubat 2024 ile Haziran 2024 arasında teknik direktörlük koltuğuna oturan deneyimli çalıştırıcı, o süreçte kulüp içinde ciddi sorunlar yaşandığını dile getirdi.
"OYUNCULAR GİTMEK İSTİYORDU"
Görev yaptığı dönemde kaotik bir ortamla karşılaştığını belirten Calzona, oyuncular ile kulüp arasında ciddi problemler olduğunu söyledi. Deneyimli teknik adam, "Sezon sonuna kadar bekleyip ayrılmak isteyen oyuncular vardı. Yapılan 5-6 transfer ise o sezon oynayacak seviyede değildi ve sezon sonunda hepsi kenara itildi" dedi.
OSIMHEN VE KVARATSKHELIA SÖZLERİ
Takım içindeki huzursuzluğun saha performansını da etkilediğini ifade eden Calzona, "Genel bir mutsuzluk havası vardı. Victor Osimhen hiç antrenman yapmadı, Khvicha Kvaratskhelia mutlu değildi. Burada sayamayacağım kadar çok sorun vardı" diye konuştu.
ŞAMPİYONLUKTAN DÜŞÜŞE
Napoli, 2022-2023 sezonunda Serie A'da şampiyonluğa ulaşmasının ardından, Calzona'nın görev yaptığı bir sonraki sezonu 10. sırada tamamlayarak büyük bir düşüş yaşamıştı.
İKİSİ DE AYRILDI
Öte yandan Calzona'nın bahsettiği isimlerden Victor Osimhen, Eylül 2024'te Galatasaray'a kiralanmış, sarı-kırmızılılar 2025 yazında yıldız golcünün bonservisini almıştı. Khvicha Kvaratskhelia ise Ocak 2025'te Paris Saint-Germain'e transfer olmuştu.