Uğurcan Çakır: Bazen böyle puan kayıpları olabilir!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sarı kırmızılılarda kaleci Uğucan Çakır açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Bana göre oyunun 90 dakika hakimi bizdik. Net pozisyonlara girdik. Gaziantep'in geçişten ve duran toptan pozisyonları var. 90 dakika oyunun hakimi bizdik. Galibiyeti kaçırdık. Yapacak bir şey yok. Hala lideriz. Kafamızı kaldırıp Atletico Madrid maçına hazırlanacağız. Tecrübeli oyuncular, kaliteli oyuncular var. Atletico Madrid maçından puan veya puanlar alıp yolumuza devam edeceğiz."

"Kafamızı kaldırıp bir sonraki maça hazırlanmalıyız. Bazen böyle puan kayıpları olabilir. Puan kaybını hak etmedik, galibiyeti hak ettik. Şampiyonlar Ligi bizim için çok kıymetli. Puan veya puanlar alıp orada devam etmek istiyoruz."