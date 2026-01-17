Galatasaray tribünlerinden yönetime şok tepki!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Sarı kırmızılı taraftarlar mücadelenin son anlarına doğru yönetimi istifaya davet etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 17.01.2026 - 21:48
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.
Sarı kırmızılı taraftarlar, Gaziantep FK'nın 73. dakikada Mohamed Bayo ile bulduğu gol sonrası yönetime tepki gösterdi.
Galatasaraylı taraftarlar yenen golden sonra "Yönetim istifa" tezahüratlarında bulundu.