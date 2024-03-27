Galatasaray'da Dries Mertens ve Wilfried Zaha, basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor. İki yıldızın açıklamalarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İŞTE ZAHA'NIN SÖZLERİ:

"Kaç tane maç vardı şimdiye kadar, 47 maç. Bununla ilgili ne diyebilirim? Bunlardan kaç tanesine 11'de başladım, 14-15 tanesine. Baktığınız zaman sezon başında hazırlık kampı geçirmedim. Buna rağmen 14-15 maçta 9 gol attım. Sakatlıktan iyi bir geri dönüş olduğunu düşünüyorum sezon genelini düşününce."

"Benim için inanılmaz bir deneyimdi. İlk defa Şampiyonlar Ligi deneyimi yaşadım. Takım olarak en iyisini yaptığımızı düşünüyorum Avrupa'da. Elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum."

"Açıkçası ben şu anda takımın, Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu düşünüyorum. Bu oyuna devam edersek sezon sonuna kadar, şampiyon olacağımızı düşünüyorum."