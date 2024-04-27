Ziyech, kafasında çevre sesleri yutan kulaklıkla oynayan bir adam. Özellikle ilk yarıda Mertens onun sağ içinde kaldığında soldan rakibi Barış ile zorlayan G.Saray'da verimi de tartışılabilir ama Ziyech, pişen makarnanın ne unu ne de suyu, o gol vuruşuyla rendeden yağan trüf mantarı.