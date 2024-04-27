"Lazio Başkanı Lotito'nun verdiği ile menajerin istediği arasında 500 bin Euro fark vardı. Adam kulübün sahibi, inat etti ve o genç kaleci Copa America'ya giderken Galatasaray'a imza attı.
Bülent Timurlenk Yukatel Adana Demirspor - Galatasaray maçını değerlendirdi!
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Sarı kırmızılılar şampiyonluk yolunda çıktığı kritik mücadeleyi 3-0 kazanmasını bildi. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk de zorlu karşılaşmayı yorumladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Turnuvanın favorisi de değildiler ama Muslera'nın kalesinde olduğu Uruguay, o kupayı müzesine götürdü. İtalyan patronlar böyle, Hollanda Milli Takımı'nın 10 numarası Sneijder'i de Inter Başkanı yoklukta Galatasaray'a 8 milyona satacaktı bir zaman sonra: Kısacası yemeyenin malını yerler!
Önceki gün milli takımı bıraktığını açıklayan Muslera dün üçü net, 8 kurtarışla maç sonunda tribüne üçlü çektirmeye geldiğinde 13 yılda yaşadıklarına memleket şahit.