Süper Lig'in 10'uncu haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak Galatasaray, maç için Rize'ye hareket etti. Sarı-kırmızılı kulübün 2'nci başkanı Metin Öztürk, yolculuk öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Rize gibi futbol şehri olan takımlarla karşılaşmayı çok sevdiklerini belirten Metin Öztürk, "Rize bir futbol şehri. Uzun yıllar Süper Lig'deydi kısa bir ara verdi. Sonrasında tekrar döndü. İyi sonuçlar alıyor. Beklenmedik galibiyetler, beklenmedik mağlubiyetler alıyor. Aynı Karadeniz'in dalgaları gibi. Biz her zaman söylüyoruz böyle futbol şehri olan takımlarla oynamayı çok seviyoruz. Bu işin bir ruhu var. Sadece puan değil. Takımlar o şehirlerin tanıtımına da katkı sağlıyor. Önümüzde zorlu bir periyot var. Rize'den döndükten sonra Kasımpaşa maçımız var. Arkasından Salı günü Münih'e gideceğiz. Büyük ihtimalle oradan Hatayspor deplasmanı için İstanbul'a gelemeden Hatay'a devam edeceğiz. Tabii ki iyi oynayan kazansın. Hiç hakem konuşmayalım. Galatasaray şampiyonluğa gidiyor. Geçen sene inandık, taraftarlarımız bayraklarını hazırlasın dedik. Bu sene de aynı düşüncedeyiz. Bayrağını hazırlasın. Biz maç ve bir iddia varsa her zaman iddialı olan Galatasaray'dır" ifadelerini kullandı.



"MÜNİH'E DE 3 PUAN İÇİN GİDECEĞİZ"



Bütün maçlara kazanmak için çıktıklarını belirten Öztürk, "Biz hem ligde hem de Avrupa'da daha başarılı sonuçlar almak için geçen senekinden daha geniş bir kadro kurduk. Yoksa geçen sene mükemmel bir kadromuz vardı. Okan hocamıza çok güveniyoruz, teknik heyete, futbolculara güveniyoruz. Biz 3 puan için gidiyoruz. Sadece bu maça değil Münih'e de 3 puan için gideceğiz. Biz her yere 3 puan için gidiyoruz" şeklinde konuştu.



"ŞANS BİZDEN YANA DEĞİLDİ"



Bayern Münih maçında şansız olduklarını sözlerine ekleyen Metin Öztürk, "60, 70 dakika iyi oynadık diye bakmamak lazım. Dünyada da görüyoruz, bazen topla oynama oranları 28'e 72 oluyor. Ama yüzde 28'lik oynama oranına sahip takım yenebiliyor. Ben orada kısmetsizlik olarak görüyorum. Futbolcularımız büyük özveriyle davrandılar. Şans bizden yana değildi. Ben o gün 90 değil, 190 dakikada olsa biri sorsa Galatasaray yener derdim. Son 20 dakika dahil maçın hiçbir anında rakibin üstünlüğü yoktu" diye konuştu.



"FEDERASYON BU YAPYANLIŞTAN HEMEN DÖNSÜN"



Süper Kupa mücadelesinin Suudi Arabistan'da oynanacak olmasıyla ilgili de konuşan Metin Öztürk, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında bu karşılaşmanın Türkiye'de oynanması gerektiğini söyledi.



Öztürk sözlerini şöyle sürdürdü:"Taraftar bizim için önemli. 2, 3 gündür taraftarlarımızdan çok yoğun telefonlar alıyorum. Biliyorsunuz aralık ayında ezeli rakibimiz, ebedi dostumuz Fenerbahçe ile bir maç oynayacağız. Akabinde de 4, 5 gün sonra da federasyonumuz Süper Kupa maçını söyledi. Biz Fenerbahçe ile ertesi gün de oynarız. Şartlar eşit olduğu taktirde yüzlerce kez oynadık. Bu bizi rahatsız etmez. Biz geçen sene yola çıkarken 'cumhuriyetin yüzü Galatasaray' dedik. Biz başkaları gibi kendimizi cumhuriyet ilan etmedik. Cumhuriyet, sadece Atatürk'ün kurduğu cumhuriyettir. Takımlar, şahıslar o cumhuriyetin parçalarıdır. Biz cumhuriyetin yüzü Galatasaray mottosuyla yola çıktık. Sadece bu yıl özelinde söylüyorum. Yoksa federasyonumuz Londra derse Londra'da, Madrid derse Madrid'de oynarız. Bu iş gösteri işi. Yurt dışında da oynamak lazım. Süper Kupa yurt dışında oynanacak en iddialı şey ama ben şahsen Galatasaray Kulübü 2'nci Başkanı olarak değil, Metin Öztürk olarak söylüyorum. Kesinlikle Süper Kupa'nın bu yıl Türkiye dışında oynanmasını bir taraftar olarak istemiyorum. 30 milyon taraftarın görüşü de bu. Eminim ki Fenerbahçe taraftarının da isteği bu. Karar verilmiş bir şey değil. Federasyon bu yapyanlıştan hemen dönsün. Ankara'da mı, Erzurum'da mı, Samsun'da mı, Kadıköy'de Fenerbahçe'nin stadyumunda mı oynarız, her yere varız. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynayalım. 60 bin, 70 kişi. 2 tarafın da seyircisi gelsin. Niye biz başka ülkelerdeki seyircilerle muhatap olalım. Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi gelsin. Cumhuriyetimizin reisi cumhurbaşkanımız da gelsin kazanan takıma kupasını orada versin. Bu benim için olmazsa olmaz. Taraftarımız için de olmazsa olmaz. Umarım federasyon bu yanlıştan acilen döner. Federasyon konuşmaktan bıktık, bari bunu düzeltsinler."



"SENEYE NEREDE YAPMAK İSTİYORLARSA VARIZ"



Başkan Dursun Özbek'in TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşeceğini belirten Öztürk, "Başkanımız, federasyon başkanıyla görüşecek. Başkanımızın görüşünü de bilmiyorum. Bizim yönetim kurulu toplantılarımız salı günleri. Geçen hafta Bayern Münih maçı vardı toplanamadık. Ama yönetim kurulundan 3, 4 arkadaşımla görüştüm. Onlar da taraftar, biz de taraftarız. Biz konuya Suudi Arabistan, Londra diye bakmıyoruz. Cumhuriyetin 100'üncü yılı. Seneye nerede yapmak istiyorlarsa varız" diye konuştu.



"CUMHURBAŞKANIMIZIN BU KONUYA EL ATMASINI İSTİYORUM"



Cumhuriyetin 100'üncü yılında maçın Türkiye'de oynanması gerektiği isteğini yineleyen Öztürk, sözlerini şöyle noktaladı:



Biz her gün büyük takımlarla maç oynuyoruz. Biz zaten büyük takımız. Bizim için günü önemli değil. Arka arkaya gelmesi önemli değil. 24 saat geçer biz alemin kralıyla oynarız. Biz cumhuriyetin 100'üncü yılında, cumhuriyetin yüzü Galatasaray'ın Türkiye'de oynamasını istiyoruz. Atatürk Olimpiyat Stadyumu var. İki takımda İstanbul takımı. Taraftarı yoğun olarak burada. Cumhurbaşkanımız gelir, protokolde izler, bize o kupayı verir biz de o kupayı onurla kaldırırız. Zaten bu kupanın eski adı Cumhurbaşkanlığı Kupası. Tabii ki federasyon özerk, cumhurbaşkanımızın konusu değil ama bir taraftar olarak cumhurbaşkanımızın bu konuya el atmasını istiyorum.