SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 29 Nisan Pazartesi - Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı?

Survivor All Star 2024, 29 Nisan Pazartesi günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 29 Nisan Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte 29 Nisan Pazartesi Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 30.04.2024- 00:50 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024- 00:50