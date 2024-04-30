GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan ilk 11 kararı! Ziyech mi, Kerem Aktürkoğlu mu?

Trendyol Süper Lig'de son düzlüğe girilirken, 35. haftada lider Galatasaray sahasında EMS Yapı Sivasspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılıların bu maçta ilk 11'inin nasıl olacağı merak edilirken, teknik direktör Okan Buruk kanatta Hakim Ziyech'i mi yoksa Kerem Aktürkoğlu'nu mu oynatacağı konusunda kararını verdi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 30.04.2024- 10:45