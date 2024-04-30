Hicri takvime göre Ramazan ayından sonra gelen Şevval ayı, oruç ibadetinin yerine getirildiği aylardan biridir. Arapça kökenli bir kelime olan 'şevval'den gelen bu ay, "yükselmek" veya "kurtuluş" anlamlarına gelmektedir. Oruç tutmanın ardından gelen bir dönem olan Şevval ayı, kurtuluşun, bereketin ve sevinç dolu günlerin habercisi olarak görülür. Peki Şevval ayı orucu ne zaman tutulur? Şevval ayı ne zaman bitiyor? 6 oruçların fazileti nedir DİYANET?

ŞEVVAL AYI ORUCU NE ZAMAN TUTULUR? | Şevval ayı, Ramazan ayından sonra gelir ve Hicri takvimdeki 10. aydır. Şevval ayının ilk altı gününde oruç tutmak, bolluk, bereket ve sevap kazanma fırsatıyla anılır. Bu nedenle, bu altı gün "altın günler" olarak adlandırılır. 6 oruçlar olarak bilinen bu oruçlar için net bir zaman dilimi belirtilmemiştir. Arka arkaya tutulabileceği gibi araya zaman konarak da tutulabilen Şevval orucu hakkında arama motorlarında sorgulanan Şevval ayı orucu ne zaman tutulur? Şevval ayı ne zaman bitiyor? 6 oruçların fazileti nedir DİYANET? sorularını sizler için derledik. İşte detaylar...

6 ORUÇLAR NE ZAMAN TUTULUR?

Ramazan'dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." (Müslim, Sıyâm, 204 [1164]) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, 2/435).

ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BİTİYOR 2024?

Diyanet dini günler takvimine göre Şevval ayı bitiş tarihi 8 Mayıs olacak. 10 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında idrak edilen ay içerisinde 6 oruçlar tutuluyor.

ŞEVVAL ORUCUNUN FAZİLETİ NEDİR DİYANET?

Diyanet'in resmi internet sitesinde, Şevval ayı orucu ile iligili şu bilgilere yer verilmiştir:

"Ramazan'dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." (Müslim, Sıyâm, 204 [1164]) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, 2/435).

Şevval ayında nâfile olarak tutulan oruç, Ramazan'da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan'da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nâfile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan'da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olarak tutulmuş olur."