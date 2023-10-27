Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk'ten Süper Kupa açıklaması!
Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, "Süper Kupa'nın bu yıl Türkiye dışında oynanmasını bir taraftar olarak istemiyorum. Federasyon bu yapyanlıştan hemen dönsün. Ankara'da, Erzurum'da, Samsun'da, Kadıköy'de Fenerbahçe'nin stadyumunda mı oynarız, her yere varız" dedi.
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