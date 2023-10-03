UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Manchester United ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılar maçta 2 kez geriye düşse mücadeleden 3-2 galibiyetle ayrıldı. İşte maç hakkında tüm bilinmesi gerekenler... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda İngiliz devi Manchester United sahasında temsilcimiz Galatasaray'ı konuk etti. 5 gol çıkan mücadeleyi Cimbom 3-2 kazanmasını bildi.

G.Saray'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Wilfried Zaha, 71'de Kerem Aktürkoğlu ve 81. dakikada ise Mauro Icardi kaydetti. Kırmızı Şeytanlar'ın golü ise 17. ve 67. dakikalarda Rasmus Hojlund'dan geldi.

Ayrıca ev sahibi ekibinde 77. dakikada Casemiro ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Arjantinli yıldız Mauro Icardi, 78. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Galatasaray 4 puana yükseldi. M. United ise 0 puanla 2. haftayı da puansız kapattı.

👇 İŞTE MANCHESTER UNITED - GALATASARAY MAÇININ GENİŞ ÖZETİ! 👇

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada solda ceza sahasına giren Hojlund'un pasıyla penaltı noktası civarında buluşan Bruno Fernandes'in bekletmeden vuruşunda top yandan auta çıktı.

GOL! 17. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Savunmadan atılan uzun pasla sağdan atağa katılan Rashford, ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun ortasında altıpas gerisindeki Hojlund kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0.

GOL! 23. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Sanchez'in savunmadan gönderdiği uzun pasla ceza sahasına giren Zaha, savunmadaki Dalot ile mücadeleye girdi. Topu iyi saklayan Fildişi Sahilli yıldızın vuruşunda meşin yuvarlak rakibine de çarparak ağlarla buluştu: 1-1.

Mücadelenin devre arasına eşitlikle girildi.

54. dakikada Galatasaray'ın kullandığı kornerde hızlı çıkan Rashford, sağdan ceza sahasına girdikten sonra kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. İngiliz futbolcu, şut çekmek yerine daha uygun durumdaki Bruno Fernandes'e pas vermek isteyince araya giren Boey, topu kornere atarak önemli bir tehlikeyi önledi.

Aynı dakikada soldan kullanılan kornerde ceza sahası dışında topla buluşan Mount bekletmeden vurdu. Kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

65. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazdaki Bruno Fernandes'in sert şutunda top Muslera'da kaldı.

GOL! 67. dakikada Manchester United bir kez daha öne geçti. Oliveira'nın kaptırdığı topla kendi yarı alanından çıkıp Galatasaray ceza sahasına kadar gelen Hojlund, karşı karşıya kaldığı Muslera'nın solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

70. dakikada Zaha'nın pasıyla penaltı noktası gerisinde buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda top auta gitti.

GOL! 71. dakikada Galatasaray bir kez daha beraberliği sağladı. Icardi'nin pasıyla sağdan atağa çıkan Barış Alper Yılmaz, ceza sahasına girdikten sonra pasını Kerem Aktürkoğlu'na aktardı. Milli futbolcu, altıpas gerisinde Onana ile karşı karşıya yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 2-2.

76. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Onana'nın kullandığı aut atışında top kısa düştü. Araya giren Mertens, ceza sahası içinde Casemiro'nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem Kruzliak penaltı noktasını gösterdi.

77. dakikada ilk yarıdan sarı kartı bulunan Casemiro ikinci sarı karttan oyundan atıldı.

78. dakikada penaltıda topun başına geçen Icardi, meşin yuvarlağı kalenin solundan auta attı.

GOL! 81. dakikada Galatasaray öne geçti. Sanchez'in pasıyla savunma arkasına sarkarak ceza sahasına giren Icardi, aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-3.

90+1. dakikada Boey'un sağdan ortasında ceza sahasındaki Icardi'nin gelişine vurduğu top yandan auta çıktı.

Maç sarı-kırmızılı ekibin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.