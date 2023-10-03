Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında Manchester United'a kondu. Mücadeleyi 3-2 kazanan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ:

Deplasmanda Manchester United'ı yendik, 4 puanla ikinciyiz. Ana mutluluğumuz bir Türk takımımın, Old Trafford'da kazanması! Bu Türk futbolu için önemli. Avrupa Fatihi Galatasaray! Adı üstünde, uzun yıllar hep bunları yaptı.

Galatasaray'ın sanırım Manchester United'a karşı ilk galibiyeti. Ben Başakşehir ile kazanmıştım. Oynadık, çekinmedik. Rakibimizle yakın verilere ulaştık. Manchester deplasmanında yapabileceğimizin en iyisi bu. İlk yarıda daha iyi işler yapabilirdik. Mutluyuz, gruptan çıkmak istiyoruz. Çok fazla sevinecek zaman yok, Antalyaspor maçı var. Çarşamba takım izinli, sonra lig için çalışmalara başlayacağız.

Bu sene hiç kaybetmedik. Hakim Ziyech'i hazırlıyoruz, Tanguy Ndombele'yi hazırlıyoruz. Bir yandan da maç kazanıyoruz. Bu kadar yoğun tempoda, bu derece yoğun maç oynamak... Oyuncularım bu dönemi en iyi şekilde atlattılar. Büyük bir mücadele ortaya koydular.