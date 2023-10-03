Galatasaray'da Sacha Boey'dan hayati dokunuş!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray deplasmanda Manchester United ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 53. dakikasında Kırmızı Şeytanlar kontra atağa çıkarken, Sacha Boey'dan hayati bir dokunuş geldi ve golü engelledi. İşte o anlar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.10.2023- 23:19 Güncelleme Tarihi: 03.10.2023- 23:27