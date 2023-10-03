GALATASARAY HABERLERİ - Hem kırmızı hem penaltı kararı! İşte o pozisyon
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında deplasmanda Manchester United'a konuk oldu. Mücadelenin 78. dakikasında topu çalan Dries Mertens rakip ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi ve müdahaleyi yapan Casemiro'ya ikinci sarıdan kırmızı kartı verdi. İşte o pozisyon... | Galatasaray haberleri
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.10.2023- 23:43 Güncelleme Tarihi: 03.10.2023- 23:50
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında deplasmanda Manchester United'a konuk oldu. Mücadelenin 78. dakikasında Onana'nın pasında araya giren Dries Mertens rakip ceza sahası içerisinde Casemiro'nun hamlesi sonrası yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi ve müdahaleyi yapan Brezilyalı oyuncuya ikinci sarıdan kırmızı kartı verdi.
İşte o pozisyon:
Penaltı noktasının başına geçen Mauro Icardi topu auta gönderdi.
Görüntüler TV 8.5'tan geldi.