Manchester United'ın golüne ofsayt engeli! İşte VAR'dan gelen görüntüler
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Manchester United'ın konuğu oldu. Kırmızı Şeytanlar mücadelenin 59. dakikasında Rasmus Hojlund topu ağlara gönderdi. Ancak gol, ofsayt nedeniyle iptal edildi. İşte o pozisyon... | Galatasaray haberleri
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.10.2023- 23:25 Güncelleme Tarihi: 03.10.2023- 23:33
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Manchester United'ın konuğu oldu. Kırmızı Şeytanlar mücadelenin 59. dakikasında Rasmus Hojlund topu ağlara gönderdi. Ancak gol, ofsayt nedeniyle iptal edildi.
İŞTE VAR'DAN GELEN GÖRÜNTÜLER:
Görüntüler TV 8.5'tan alınmıştır.