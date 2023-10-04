Galatasaray'ın geçen sezon Arsenal'den transfer ettiği Lucas Torreira, sarı-kırmızılıların vazgeçilmezi haline geldi.
TRANSFER HABERLERİ: Galatasaraylı yıldıza İspanyol kancası!
Sezon başından beri çıktığı maçlarda yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray'da, yıldız isimlere teklif gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda ilk 11'in vazgeçilmez ismi olan o yıldıza, İspanyol kulübü talip oldu. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'ın geçen sezon Arsenal'den transfer ettiği Lucas Torreira, sarı-kırmızılıların vazgeçilmezi haline geldi.
Uruguaylı futbolcu, takımının geçen sezon kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu.
Savaşçı kimliğiyle orta sahanın bel kemiği haline gelen Torreira, taraftarların da sevgilisi oldu.