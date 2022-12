Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Bafetimbi Gomis, Antalya kampında açıklamalarda bulundu. Gomis, Seferovic ve Icardi hakkında önemli ifadelerde bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Galatasaray gibi bir takımda oynuyorsanız 11 oyuncuyla şampiyon olunmuyor. Bu takımda Icardi, Seferovic ve ben varım forvet olarak. Icardi, gelecek maçlarda daha çok gol atacak. Sadece forvetle de şampiyon olunmuyor. Kerem mesela. İyi performans sergiliyor. Barış Alper de öyle. Oyuncular arasında saygı çerçevesinde bir rekabet olması gerekiyor. Biz her gün mutlu şekilde antrenman yapıp şampiyonluk yolunda devam edeceğiz."



"İlk geldiğim sene çok fazla gol attım. Ancak, tabii futbolda önemli olan geçmiş değil gelecektir. Bir forvet de geçmişi değil geleceği düşünmelisiniz. Galatasaray'da oynuyorsanız, Galatasaray'da oynamayı hak etmelisiniz. Benim de bunu Okan Hoca'ya göstermem gerekiyor. Galatasaray'da gol atmak çok önemli. Ben hala goller atabileceğimi düşünüyorum. Şu an takımın en tecrübelilerinden bir tanesiyim. Gençlere, rol model olduğumu düşünüyorum. Onlara ne yönde ilerlemeleri gerektiğini göstermeliyim. Emre çok iyi bir örnek. Rezerv ligde başladı. Hem çok iyi başladı hem goller atıyor."



"Şu anda Galatasaray'a konsantreyim. Futbol içerisinde her şey olabilir. Ben de bir oyuncu olarak 1-2 sene daha oynayabileceğimi düşünüyorum. Bir forvet olarak çok şanslıyım. Galatasaray taraftarı bana hep sevgi gösteriyor, destek veriyor. Başka bir şey düşünmem çok yersiz olur. Geçmişe bakınca Galatasaray'da güzel bir hikayem var. Bu hikayeyi sürdürmek istiyorum. Okan Hoca ile çalışıyoruz. Çok çalışan, çok talep eden biri. Ben de ona yardımcı olabilirsem çok memnun olurum. 37 yaşımdayım, mutluyum. Gol atmak önemli. Ben elimden geleni vermek istiyorum."