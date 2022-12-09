GALATASARAY HABERİ: Bafetimbi Gomis'ten Mauro Icardi açıklaması!
Galatasaray'ın golcü futbolcusu Bafetimbi Gomis, Antalya kampında açıklamalarda bulundu. Gomis, takım arkadaşları Haris Seferovic ve Mauro Icardi hakkında önemli ifadelerde bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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