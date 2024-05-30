Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'de 24. şampiyonluğunu ilan etti.
Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'de 24. şampiyonluğunu ilan etti.
Süper Lig'de 38. ve son haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider giren sarı-kırmızılı takım, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaştı.
Beraberliğin bile şampiyonluğa taşıyacağı Galatasaray, sahadan Mauro Icardi (2) ve Berkan Kutlu'nun attığı gollerle 3-1 galip ayrıldı.
Puanını 102'ye taşıyan sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe ile arasındaki farkı da koruyarak şampiyonluğa ulaştı.
Cimbom bu zaferle 66. sezonu oynanan ligde 24. kez şampiyon oldu. Ligde en fazla şampiyon olan takım konumundaki sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin (19) 5 şampiyonluk önüne geçti.
GOL KRALI ICARDI
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sezonun gol kralı oldu. Attığı gollerle takımın şampiyonluğuna büyük katkı sağlayan Icardi, 25 kez fileleri havalandırdı.
MERTENS ASİSTTE ZİRVEDE
Arjantinli yıldız gol kralı olurken, Dries Mertens ise Süper Lig'de 16 asist yaparak bu istatistikte liderlik koltuğuna oturan isim oldu.
KASASINI DOLDURDU
Galatasaray, elde ettiği şampiyonlukla yaklaşık 240 milyon lira geliri kasasına koydu.
Sarı-kırmızılı ekip, 38 milyon 30 bin lira lige katılım, 23 şampiyonluğu karşılığında 77 milyon 625 bin lira da "şampiyonlar payı" bedeli elde etti.
Süper Lig'de 36 hafta sonunda 33 galibiyet, 3 beraberliği bulunan Galatasaray, performans primi olarak ise 85 milyon 836 bin lira kazandı.
Cimbom şampiyonluğu garantilemesinin ardından 39,8 milyon liralık primin de sahibi olacak.
Böylelikle Galatasaray'ın bu sezonki yayın havuzundan geliri 241 milyon 291 bin lirayı buldu.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE PLAY-OFF OYNAYACAK
Galatasaray, elde ettiği şampiyonlukla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off oynayacak.
Sarı-kırmızılı ekip, 2024-2025 sezonunda 36 takım arasına kalabilmek için play-off turunda mücadele edecek.
Okan Buruk yönetiminde üst üste 2. Süper Lig şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'da birçok futbolcu sergilediği performansla transferin gözdesi haline geldi.
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun dışında 4 futbolcunun daha Avrupa ve Suudi Arabistan ekiplerinin kıskacında olduğu ifade edildi.
Milliyet'in haberine göre o isimler şöyle sıralandı:
Barış Alper Yılmaz: Oyuncu için Aston Villa, West Ham United ve Napoli'nin önümüzdeki günlerde resmi teklif yapacağı belirtildi.
Abdülkerim Bardakcı: Oyuncuya Suudi Arabistan ve Rusya'dan cazip tekliflerin olduğu vurgulandı.
Davinson Sanchez: Başarılı stoper için Napoli'nin teklif hazırladığı kaydedildi.
Kaan Ayhan: Milli savunmacı için Fiorentina'nın devreye girdiği ifade edildi.