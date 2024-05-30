Cimbom'un devre arasında transfer ettiği yıldız oyuncuya yol göründü.
Cimbom'un devre arasında transfer ettiği yıldız oyuncuya yol göründü.
Genç futbolcu, Galatasaray'ın şampiyon olarak tamamladığı 2023-24 sezonunda etkili bir performans ortaya koyarak Avrupa ekiplerinin ilgisini çekmişti. İşte detaylar...
DERRICK KÖHN 3 KATINA BUNDESLIGA'YA
Devre arasında transfer edilen ve kısa sürede Galatasaray'ın sol bek krizine ilaç olan Derrick Köhn, ülkesine dönebilir.
Fanatik'in haberine göre; Bir Bundesliga kulübünün, 25 yaşındaki futbolcu için 10 milyon Euro civarında bir teklif yaptığı iddia ediliyor.
Sarı-Kırmızılılar, Köhn'ü 3 milyon Euro civarına kadrosuna katmıştı. Yönetim, genç oyuncunun satışına oldukça sıcak bakıyor.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'a devre arasında transfer olan Derrick Köhn, toplamda 15 mücadelede görev alırken 1 gol atıp 2 asistlik katkı sundu.
Alman oyuncu, ortaya koyduğu performansla büyük beğeni kazandı.