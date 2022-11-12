Cimbom'dan flaş gönderme!
"Kazanmaya devam edeceğiz!"
İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
Çılgın Sayısal Loto sonuçları (12 Kasım Cumartesi)
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Toroğlu yorumladı! Pedro'nun kırmızı kartı doğru mu? Toroğlu yorumladı! Pedro'nun kırmızı kartı doğru mu? 23:43
Cimbom'dan flaş gönderme! Cimbom'dan flaş gönderme! 23:02
"Kazanmaya devam edeceğiz!" "Kazanmaya devam edeceğiz!" 22:58
Dursun Özbek: Şampiyonluğun en büyük adayıyız! Dursun Özbek: Şampiyonluğun en büyük adayıyız! 22:38
Okan Buruk: Çok değerli bir galibiyet Okan Buruk: Çok değerli bir galibiyet 22:28
Kerem Aktürkoğlu'dan hat-trick! Kerem Aktürkoğlu'dan hat-trick! 22:25
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Cimbom'da Icardi seriye bağladı! Cimbom'da Icardi seriye bağladı! 22:22
Toroğlu: Buruk bu işi yapacak Toroğlu: Buruk bu işi yapacak 22:13
G.Saray yıldızlarıyla farklı kazandı! G.Saray yıldızlarıyla farklı kazandı! 21:52
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Toroğlu: Bu sezon ilk kez... Toroğlu: Bu sezon ilk kez... 21:00
Penaltı kararı çıktı! İşte o pozisyon... Penaltı kararı çıktı! İşte o pozisyon... 20:50
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