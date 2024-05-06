Dün akşam Aslantepe'de bir destanın ayak izleri vardı. Mertens, attığı ikinci golden sonra Rams Park'ı bayram yerine çevirdi. Mertens, bu futbolu ile suyu bile yakar; gökyüzüne bir merdiven dayar ve yıldızları tek tek toplayıp, şampiyonluk tacı yapar. Çılgın bir skor: 6-1 Puan 96 oldu. Bir rekor daha kırıldı... RekorSARAY! Bu takımın kod adı: Şampiyon! İŞTE GALATASARAY!