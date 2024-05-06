Spor yazarları Galatasaray - Sivasspor maçını değerlendirdi
Son dakika spor haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında EMS Yapı Sivasspor'u 6-1 mağlup etti. Fotomaç Gazetesi yazarları, Galatasaray - Sivasspor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS spor haberi)
Galatasaray, Sivasspor'un beklemediği şekilde oyuna başladı. Yani nasıl? Sarı-kırmızılılar, çok hızlı başlayıp, topyekün Sivasspor'un üzerine saldırıp sağlı sollu akınlarla oyuna başlamadı. Galatasaray kendi defansını hafif geriye aldı, Sivasspor'un defansını zorunlu ileriye çıkardı. Sivasspor'un defansı ileriye çıkınca geriye dönüşleri zor olan bir takım.
Ancak Sivasspor'un üzerine gidersen ve o ceza alanının üzerinde ve önünde defans yapmaya kalkarsa hücum eden takımın işi zor oluyor. Çünkü iyi defans yapıyorlar ve kontrataklarla etkili olabiliyorlar. Ancak Galatasaray, Sivasspor'un beklemediği gibi başlayınca rakibin ilk boşluğunda hemen öne geçti. İlk yarıyı 2-0 geride kapatan Sivasspor, ikinci yarıda mecburi ileri doğru çıkacaktı. Bu da Galatasaray'ın ekmeğine yağ sürmek demekti. İkinci devrenin başlarında bir gol attılar ama anında iki tane yiyiverdiler.
Dün gece Galatasaray'ın Sivasspor'a attığı bütün goller belli ki antrenmanlarda çalışılmış goller. Sarı-kırmızılı oyuncular birbirlerini çok iyi tanıyorlar, aynı beyinden düşünüyorlar. Bu oyun ve bu skor iyi çalışmışlığın bir eseri. Sivasspor, iki hafta önce sahasında Fenerbahçe'den puan aldı ama dünkü Galatasaray o Fenerbahçe değildi! Şimdi Galatasaray'ın önünde bir maç kaldı, Karagümrük maçı. O maçı aldıklarından zaten iş bitti demektir. Zaten bitti ama futbolda her türlü sürprizi düşüneceksin.
Hakemlik bir maç olmadı. Ancak şu var; hakem iki takımın da oyun kurmasını zaman zaman engelledi. Futbolcuların oyun alanlarına girdi. Bir yerde onlara müdahale etti. Yani neredeyse "Çekil arkadaş top oynayalım" demeleri kaldı.
SERKAN KORKMAZ – İMHA TAKIMI
Galatasaray durdurulamıyor. Durdurulması da mümkün görülmüyor. Hele hele Aslantepe'de. Barış Alper son altı maç iki gol, üç asist, Ziyech aynı süreçte dört gol, iki asist… Son yedi maçta İcardi'nin sekiz gol ve iki asisti varken, Mertens dört gol atıp sekiz tane de asist yaptı. Torreira, stoper ikilisi ve kaleci performanslarını da ekleyince Buruk'un takımı durdurulması imkansız bir imha timine dönüşüyor rakipler için. Fenerbahçe'ye ağır bir darbe vuran Sivasspor dün akşam ne yapsa, ne denese olmadı. Sarı kırmızılıların tamamı şu anki ideal on birle ulaşılan form düzeyi sonrası 'keşke Avrupa'dan elenmemiş olsaydık' diye düşünüyor.
Ziyech eski günlerindeki kadar bıçkın, Mertens gençlik yıllarındaki kadar dinamik, Icardi en sönük halinde bile ışıl ışıl (dün akşam ona yapılan bir penaltının es geçilmesi ve bence nizami bir golünün geçerli sayılmaması da cabası)… Barış Alper, Avrupa'nın en batısındaki statlara hızla koşarken, Muslera, en az mektebi sultani mezunu, Turgay Şeren kadar Galatasaray'a ait bir efsane gibi.
Galatasaray, ucunda ışık olan bir tünelde değil artık. Okan Buruk'un kullandığı otomobil uzun tünelin son virajını döndü, ince siyah bir çemberin ardında bırakmak üzere. Buruk, farları kapattı, güneşin sıcaklığı vurdu yüzüne ve siyah camlı gözlüğüne davrandı. Keza hem onun hem altındaki afili yarış arabasının önlerindeki yol hayli parlak.
ZEKİ UZUNDURUKAN – BUNLAR UZAYLI
Şarkılı bir masal, en anlamlı gerçek... Ateşlere basarak koşan takım ruhu... Allah vergisi bir ihtişam! İŞTE GALATASARAY! Rüzgarlı ve ılık bir İstanbul akşamıydı... Rams Park'ta dünyanın en görkemli tribün şovuna bakarken; eski bayramları, yılbaşı kartpostallarını hatırladım... Emek, alınteri ve takım bütünlüğü... İŞTE GALATASARAY!
Icardi'nin attığı olağanüstü gollerden sonra; tribünlerden yükselen 'aşkın olayım' şarkısı... 55 bin kişiden oluşan dünyanın en büyük korosu; sarı-kırmızı çiçek bahçesi... İŞTE GALATASARAY! Son haftalarda tüm olasılıkların bittiği yerde, Hakim Ziyech başlıyor. Dün yine galibiyet kapısını açtı; 2. yarıda Sivasspor kalesine uzun menzilli bir füze gönderdi. İŞTE GALATASARAY!
Hepsi birer yıldız, hepsi birer altın adam! Barış Alper Yılmaz'a bakıyorum; Rakip savunmacıları adeta canından bezdiren amansız bindirmelerini izliyorum. Dün yine iki asisti ile aslanlar gibi mücadele etti. Altın çeşme Barış Alper Yılmaz! İŞTE GALATASARAY! Mutlu sona 3 maçı kaldı Aslanlar'ın! Sarı-kırmızılılar, gümbür gümbür şampiyonluğa koşuyor! Muslera'dan en uçtaki İcardi'ye kadar... Her oyuncusu futbol topunu ısıracakmış gibi mücadele ediyor. Sahada gözleri şampiyonluktan başka bir şey görmeyen futbolcular topluluğu... İŞTE GALATASARAY!
Dün akşam Aslantepe'de bir destanın ayak izleri vardı. Mertens, attığı ikinci golden sonra Rams Park'ı bayram yerine çevirdi. Mertens, bu futbolu ile suyu bile yakar; gökyüzüne bir merdiven dayar ve yıldızları tek tek toplayıp, şampiyonluk tacı yapar. Çılgın bir skor: 6-1 Puan 96 oldu. Bir rekor daha kırıldı... RekorSARAY! Bu takımın kod adı: Şampiyon! İŞTE GALATASARAY!
LEVENT TÜZEMEN – KENETLENEREK ŞAMPİYONLUĞA
Galatasaray, Sivas'a maç boyunca saldırmadı. Tribünler şampiyonluğa inanmışlığın coşkusuyla ağzına kadar doluydu. G.Saraylı oyuncular da şampiyonluğa inanmış, mücadele ve konsantrasyon anlayışıyla oyunun hakimiyetini 1 dakika bile Sivas'a vermedi. Kadife ayak Ziyech, zekâ küpü Mertens, altın ayak İcardi ve cesur yürek Barış Alper öyle bir sahne aldı ki Sivas, resmen oyun olarak dağıldı.
Mertens'in ve Ziyech'in ilk golünde Barış sıfıra inip kaleye şut atmadan topu geriye çıkarması goller olarak yansıdı. Özellikle Mertens'in golünde İcardi'nin topun üstünden atlayışı akıl doluydu. G.Saray kalesinin önüne otobüs çeken Sivas'ı akıllı paslarla dağıttı. Ailesinin tribününe gelmesi Ziyech'i coşturdu, jenerik olacak 2 güzel gol atmasını sağladı.
G.Saray son haftalarda sürekli kazanan bir takım hâline geldiyse Okan Buruk'un kadro istikrarı kadar oyuncuların aldığı sorumluluklar da çok değer taşıyor. Örneğin Torreira, çalışkanlığından vazgeçmiyor, Kerem Demirbay ayağa pas organizasyonlarında az hata yapıyor. GSYİAD'tan ödül alanlardan Barış, mücadeleci ve savaşıcıyla ön plana çıkarken oynaması zor görünen Mertens iki gole imza atarken bir de mükemmel asist yaptı.
Galatasaray'ın şampiyonluk treni hızla kazanarak ve rekorlar kırarak şampiyonluğa yürüyor. Okan hocanın şampiyon olmuş futbolculardan kurduğu kadro, kazanmaya ve iyi oyun oynamaya devam ediyor. Yani Galatasaray yönetimi, teknik heyeti, oyuncuları ve taraftarlarıyla kenetlenerek hızla şampiyonluğa koşuyor.