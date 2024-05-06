Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk mücadelesine devam ediyor.
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi! Ligin en değeri futbolcusu olacak
Son dakika transfer haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında EMS Yapı Sivasspor'a mağlup ederek şampiyonluk için büyük bir avantaj yakaladı. Bu sezon rekor üstüne rekor kıran Okan Buruk ve öğrenciler kupaya uzanmak istiyor. Sarı-kırmızılı ekip ise bu şampiyonlukları art arda yaşamak istiyor. Bunun için Cimbom flaş bir ismi tekrardan gündemine aldı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberi (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı ekip son olarak ligin 35. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile karşılaştı.
Cimbom evinde oynadığı mücadeleyi 6-1 kazandı.