TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi! Ligin en değeri futbolcusu olacak

Son dakika transfer haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında EMS Yapı Sivasspor'a mağlup ederek şampiyonluk için büyük bir avantaj yakaladı. Bu sezon rekor üstüne rekor kıran Okan Buruk ve öğrenciler kupaya uzanmak istiyor. Sarı-kırmızılı ekip ise bu şampiyonlukları art arda yaşamak istiyor. Bunun için Cimbom flaş bir ismi tekrardan gündemine aldı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberi (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 06.05.2024- 09:43