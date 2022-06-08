GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Aslan'a Nelsson piyangosu! İşte o teklif...

Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılı takım Süper Lig tarihindeki en kötü sezonlarından birini geçirse de Kopenhag'dan kadroya dahil edilen Victor Nelsson, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girmişti. Danimarkalı savunmacı için İtalyan devinin Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı ifade edildi. İşte o teklifin detayları... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 08.06.2022- 06:40