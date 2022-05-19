Galatasaray'da sezonun flaş ismi Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili transfer dedikoduları gündemi meşgul ederken sürpriz gelişmeler de yaşanıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Yunus Akgün için İtalyan devi devrede!
Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılı ekip Yunus Akgün'ü sezon başında Adana Demirspor'a kiralamıştı. Genç futbolcu gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Genç yıldız için İtalyan devi devreye girdi. İşte o transfer gelişmesinin detayları...
Sezonu Adana Demirspor'da kiralık geçiren ve performansıyla Süper Lig'e damgasını vuran Yunus Akgün için İtalyan futbolunun önemli kulüplerinden Lazio resmen düğmeye bastı.
Takvim'in haberine göre; Serie A ekibinin yeni sezon öncesi kanat bölgesine takviye yapmayı planladığı ve listedeki isimlerden birisinin de Yunus olduğu ortaya çıktı.