"EN ÖNEMLİ ŞEY DOĞRU BİR YAPI VE TEMEL"

Bir kulüpte en önemli şeyin futbolcu transferinden ziyade doğru bir yapı oluşturmak olduğuna değinen tecrübeli oyuncu, "Aslında böyle bir şey üzerine konuşursam takım arkadaşlarıma saygısızlık olur ama şunu söyleyebilirim; en önemli şey yapı, bir temel olmadan bir şeyler inşa edilemez. Bu hem yönetim tarafından hocayı etkiler, hem de hoca tarafından oyuncuları etkiler. Böylece tüm merdivenin basamakları etkilenmiş olur. Mesela biz geçen sezon başı 3 hafta boyunca sadece 9 oyuncuyla antrenman yapabildik, ayrıca hocamız yoktu ve bazı Avrupa maçlarına eksik oyuncularla çıktık. Dolayısıyla bu tarz şeyler sezon öncesinin sağlıklı geçirilmemesine neden olup, sezonun devamında takımın toparlanmasını zorlaştırıyor. Ben Ajax'ta, Liverpool'da oynamış tecrübeli bir oyuncu olarak bunu gerçekten çok iyi biliyorum. Sonuçta bu işin temelini iyi oturtmak gerekiyor. Bu sezonun bu şekilde geçmesinin sebebinin de bu olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.