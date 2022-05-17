Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Ryan Babel, geleceğinden takımın son durumuna kadar birçok konuda özel açıklamalarda bulundu.
GALATASARAY HABERLERİ | Ryan Babel'den çarpıcı açıklamalar! "Galatasaray ile..."
Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da eleştiri oklarının hedefi haline gelen Ryan Babel'in sözleşmesi sezonu sonunda bitiyor. Tecrübeli hücum oyuncusu geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS Spor Haberleri)
Saha dışındaki hayatında çok duygusal ve sevgi dolu bir insan olduğunu söyleyen Ryan Babel, "Ben, hassas ve duygusalım ama futbol içinde tabii ki bunu göstermemek gerekiyor, her zaman güçlü bir izlenim uyandırmalıyız. Çünkü eğer gösterirseniz insanlar bunu bir zayıflık olarak algılayabiliyor ama tabii ki günün sonunda bizler de insanız, tabii ki de bizim de duygularımız ve hislerimiz var. Ben normalde duygusal ve sevgi dolu bir insanım" dedi.
"ŞANSSIZ BİR SEZON OLDU"
Galatasaray'ın bu sezonki performansını değerlendiren 35 yaşındaki futbolcu, "Asıl önemli olan şey takım açısından süreklilik, bu sezon takım açısından maalesef şanssız bir sezon oldu. Fakat son 3 senedir tamamen farklı takımlarla sahaya çıkıyoruz ve bu durum bazen şanssız sezonlar geçirmemize neden olabiliyor" ifadelerini kullandı.