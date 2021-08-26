Galatasaray 2-1 Randers (MAÇ SONUCU-ÖZET) | G.Saray Avrupa'da gruplara kaldı!

UEFA Avrupa Ligi play off turu rövanş maçında Galatasaray, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Randers'ı ağırladı. Deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı 2-1 kazandı ve Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi play off turu ikinci maçında Galatasaray ile Randers kozlarını paylaştı. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-1 kazandı ve gruplara kalan taraf oldu.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Patrick Van Aanholt ve 59'da Lauenborg (k.k) kaydetti. Danimarka temsilcisinin tek golü ise 11. dakikada Egho'nun ayağından geldi.

Bu sonuçla birlikte iki maç sonucunda Galatasaray Randers'ı 3-2 mağlup etti ve Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı. Randers ise Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

GOL! 11'inci dakikada Randers öne geçti. Kehinde'nin sağ kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde Egho'nun kafa vuruşunda yerden seken top Muslera'nın üzerinden ağlarla buluştu: 0-1.

20'nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Boey'un pasında ceza yayı önünde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, topu düzelttikten sonra şutunu çekti ancak top kaleci Carlgren'de kaldı.

32'nci dakikada Babel'in sol kanattan çizgiye iner inmez ortasında ceza yayı içinde topla buluşan Boey'un şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

33'üncüdakikada Feghouli'nin ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Diagne'nin kaleciyi geçtikten sonra çektiği şut üst kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

40'ıncı dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Kehinde'nin şutu az farkla yandan auta gitti.

42'nci dakikada sol kanattan Aanholt'un ortasında ceza sahası içinde bomboş durumdaki Babel'in kafa vuruşu kalecide kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

GOL! 48'inci dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Ceza yayı önünde topla buluşan Babel, pasını ceza sahası içi sol çaprazdaki Aanholt'a çıkardı. Aanholt'un uzak kale direğine şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

49'uncu dakikada sarı-kırm��zılılar, bulduğu iki net pozisyonla öne geçme şansını değerlendiremedi. Feghouli'nin ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Diagne'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunu kaleci kurtarmayı başardı. Baskısını sürdüren Galatasaray'da pozisyonun devamında ceza sahası içi sağ çaprazda tekrar topla buluşan Diagne'nin şutu bu sefer de üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

GOL! 59'uncu dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Barış'ın sıfıra inerek çevirdiği topta, altı pas içindeki topu uzaklaştırmak isteyen Piesinger'in vuruşu takım arkadaşı Lauenborg'a çarparak ağlarla buluştu: 2-1.

82'nci dakikada Johnsen'in kullandığı serbest vuruşta Diagne meşin yuvarlağı ceza sahası dışarısına uzaklaştırdı. Topu önünde bulan Bundgaard Kristensen'in sert vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

90+4'üncü dakikada Berkan'ın pasıyla sol kanattan ceza sahası içerisine giren van Aanholt, meşin yuvarlağı düzeltip sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ama top, yan direkten geri geldi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray, sahadan 2-1 galip ayrılarak gruplara kaldı.

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