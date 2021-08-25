25 Ağustos 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Olimpiu Morutan Galatasaray ile ilk idmanına çıktı!

Morutan ilk idmanına çıktı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 25.08.2021 Giriş Tarihi: 25.08.2021

Galatasaray, Randers maçı hazırlıklarını tamamlarken, yeni transfer Olimpiu Morutan, idmanın son bölümüne katıldı. Yıldız oyuncu, Jupp Derwall Antrenman Sahası’na gelerek Teknik Direktör Fatih Terim ile tanışırken, vatandaşı Alexandru Cicâldu ve yeni takım arkadaşları ile buluştu. Rumen futbolcu, takımdan ayrı bir kondisyon çalışması yaptı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Danimarka temsilcisi Randers ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Yeni transfer Olimpiu Moruan, antrenmanın son bölümünde Jupp Derwall Antrenman Sahası'na gelerek Teknik Direktör Fatih Terim ile tanışırken, vatandaşı Alexandru Cicâldu ve yeni takım arkadaşları ile buluştu. Rumen futbolcu, takımdan ayrı bir kondisyon çalışması yaptı.

Son dakika transfer haberi: Olimpiu Morutan resmen Galatasaray'da!

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