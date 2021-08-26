Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Randers'ı ağırlayan Galatasaray'da Senegalli golcü Mbaye Diagne, ilk yarıda ve ikinci yarıda girdiği iki pozisyonda direğe takıldı. İşte o anlar... (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Danimarka ekibi Randers'ı ağırlayan Galatasaray, mücadelede şanssız anlar yaşadı.

Sarı-kırmızılılar, Senegalli forvet Mbaye Diagne ile girdiği pozisyonlarda iki kez direğe takıldı. İlk olarak mücadelenin 32. dakikasında kaleciyi geçen tecrübeli futbolcunun şutu üst direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın 49. dakikasındaysa ceza sahasına girer girmez sert bir şut çeken Diagne'nin şutu yine üst direkten döndü.

(Görüntüler Spor Smart'tan alınmıştır)

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