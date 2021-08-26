27 Ağustos 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray Randers maçında iki kez direği geçemedi! Mbaye Diagne...

G.Saray’da büyük şanssızlık! 2 kez direğe takıldı
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.08.2021

Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Randers'ı ağırlayan Galatasaray'da Senegalli golcü Mbaye Diagne, ilk yarıda ve ikinci yarıda girdiği iki pozisyonda direğe takıldı. İşte o anlar... (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Danimarka ekibi Randers'ı ağırlayan Galatasaray, mücadelede şanssız anlar yaşadı.

Sarı-kırmızılılar, Senegalli forvet Mbaye Diagne ile girdiği pozisyonlarda iki kez direğe takıldı. İlk olarak mücadelenin 32. dakikasında kaleciyi geçen tecrübeli futbolcunun şutu üst direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın 49. dakikasındaysa ceza sahasına girer girmez sert bir şut çeken Diagne'nin şutu yine üst direkten döndü.

(Görüntüler Spor Smart'tan alınmıştır)

G.Saray Randers maçında penaltı bekledi! İşte o pozisyon haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Hagi’nin veliahtı Morutan! Hagi'nin veliahtı Morutan!
Haftanın hakemleri belli oldu! Haftanın hakemleri belli oldu!
Cimbom’un yeni transferini açıkladı! Sıradaki isim o olacak... Cimbom'un yeni transferini açıkladı! "Sıradaki isim o olacak..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör