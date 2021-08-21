Galatasaraylı Mbaye Diagne'den aşı mesajı!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da kariyerini sürdüren Mbaye Diagne, yeni tip corona virüsüne (Covid-19) karşı herkese aşı olmayı önerdi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray forması giyen Mbaye Diagne corona virüse karşı aşı oldu. Yıldız golcü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Dostlarım, geleceğimizin daha güzel olması için hepinize aşı olmayı öneriyorum." dedi.

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