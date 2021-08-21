21 Ağustos 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaraylı Mbaye Diagne'den aşı mesajı!

Diagne’den aşı mesajı!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.08.2021

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da kariyerini sürdüren Mbaye Diagne, yeni tip corona virüsüne (Covid-19) karşı herkese aşı olmayı önerdi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray forması giyen Mbaye Diagne corona virüse karşı aşı oldu. Yıldız golcü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Dostlarım, geleceğimizin daha güzel olması için hepinize aşı olmayı öneriyorum." dedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Halil ve Gedson G.Saray’a dönecek mi? İşte son gelişmeler Halil ve Gedson G.Saray'a dönecek mi? İşte son gelişmeler
G.Saray’da ayrılık gerçekleşti! O lige kiralandı G.Saray'da ayrılık gerçekleşti! O lige kiralandı
Ezeli rakiplerin transfer yarışı! 21 yaşındaki kanat... Ezeli rakiplerin transfer yarışı! 21 yaşındaki kanat...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör