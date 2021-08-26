26 Ağustos 2021, Perşembe

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Galatasaray Randers maçında penaltı bekledi! İşte o pozisyon | Son dakika spor haberi

G.Saray Randers maçında penaltı bekledi! İşte o pozisyon
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.08.2021

Son dakika spor haberleri: UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Randers'ı konuk eden Galatasaray, mücadelenin ilk yarısında Kerem Aktürkoğlu'nun yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. İşte o anlar... (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçın rövanşında Randers ile Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, mücadelenin 23. dakikasında penaltı bekledi. Kerem Aktürkoğlu, Randers ceza sahası içerisinde kaleci Carlgren'in müdahalesiyle yerde kaldı ancak maçın hakemi Aleksei Kulbakov oyunu devam ettirdi.

İşte o pozisyon:

(Görüntüler Spor Smart'tan alınmıştır)

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